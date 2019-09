Wagen von Zug erfasst: Autofahrer stirbt an Unfallstelle

Wachenheim Beim Zusammenstoß eines Wagens mit einem Zug auf einem unbeschrankten Bahnübergang bei Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim) ist ein 75 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei allein im Fahrzeug gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz am Freitag.

Warum sich der Unfall gegen 14.28 Uhr zwischen Bad Dürkheim und Wachenheim ereignete, war zunächst unklar. Der Mann aus Wachenheim sei noch an der Unfallstelle an einem Feldweg in Richtung des Kulturdenkmals Villa Rustica gestorben, teilte die Polizei in Bad Dürkheim mit. Die Zugstrecke zwischen Neustadt und Bad Dürkheim wurde gesperrt. Die Bahn sorge für den Abtransport der Fahrgäste, hieß es. Sie werde vermutlich auch den Zug abschleppen.