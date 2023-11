Konkurrenz für die Linke Wagenknecht-Bündnis will bei den nächsten Wahlen auch Rheinland-Pfalz erobern

Exklusiv | Trier · In Rheinland-Pfalz steht bei Wahlen bald eine Partei mehr auf den Stimmzetteln: Das Bündnis um Linken-Abweichlerin Sahra Wagenknecht will schon bei den bevorstehenden Kommunalwahlen antreten – nicht flächendeckend, aber in einzelnen rheinland-pfälzischen Kreisen und Städten.

20.11.2023 , 13:31 Uhr

Mit Sahra Wagenknecht haben etliche weitere Politiker der Linken den Rücken gekehrt und sind aus der Partei ausgetreten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Ein Dreivierteljahr vor der Europawahl und den rheinland-pfälzischen Kommunalwahlen gerät die politische Landschaft in Bewegung. Das vor der Parteigründung stehende Bündnis um die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will bei den Wahlen Anfang Juni nächsten Jahres mit eigenen Kandidaten antreten.