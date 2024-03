BSW Wagenknecht: Schon 8000 Mitgliedsanträge für neue Partei

Das BSW baut zudem weiter seine Strukturen auf. Ende Februar wurde der erste Landesverband in Sachsen gegründet. Vergangenen Freitag kam der Landesverband Thüringen hinzu, an diesem Freitag steht die Gründung im Saarland an. „Das hängt auch damit zusammen, dass wir dort in einzelnen Kreisen zur Kommunalwahl antreten“, sagte sie. Die nächste Gründung stehe dann spätestens Anfang Mai in Brandenburg an. „Da hatten wir mehr Zeit, weil wir nicht mit eigenen Listen zur Kommunalwahl antreten, sondern unsere Mitglieder in kommunalen Bündnissen kandidieren.“