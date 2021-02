Wahl: 300 Euro extra pro Stimmbezirk für Corona-Aufwand

Bad Ems Desinfektionsmittel und Trennscheiben: Bei der Landtagswahl entstehen in Seuchenzeiten zusätzliche Kosten. Wer kommt dafür auf?

Die rheinland-pfälzischen Kommunen bekommen bei der Landtagswahl wegen ihres erhöhten Aufwandes zur Umsetzung der Corona-Hygieneregeln für jeden Stimmbezirk jeweils 300 Euro extra vom Land. Bei landesweit rund 4800 Stimmbezirken bei der Wahl am 14. März sind das insgesamt also gut 1,4 Millionen Euro, wie die Landeswahlleitung in Bad Ems mitteilte. Damit sollen beispielsweise Desinfektionsmittel, Plexiglastrennscheiben und Bodenmarkierungen für Einbahnwege finanziert werden. Bei früheren Landtagswahlen ohne Corona gab es diesen Landeszuschuss laut Landeswahlleitung nicht - generell seien die Kommunen für die Organisation und Finanzierung der Abstimmungen vor Ort zuständig.