Wahl des neuen Saar-Ministerpräsidenten am 1. März

Tobias Hans (CDU) soll am 1. März vom saarländischen Landtag zum neuen Ministerpräsidenten des Saarlandes gewählt werden. Den Termin zur Wahl eines neuen Regierungschefs teilte der Landtag am Donnerstag in Saarbrücken mit. Nach seiner Wahl tritt der 40-Jährige die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) an, die als Generalsekretärin nach Berlin wechseln will. dpa