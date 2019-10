Wahl von SPD-Vorstand: Genossen mit Verlauf zufrieden

Alexander Schweitzer (SPD) spricht im Landtag Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz/Saarbrücken Der SPD-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, sieht in der Stichwahl um den SPD-Vorsitz keine Richtungsentscheidung über die Fortführung der großen Koalition in Berlin. „Nach meiner Auffassung ist niemand mehr im Rennen, der ein sofortiges und baldiges Ende der großen Koalition fordert“, sagte er am Sonntag in Mainz.

Am Samstag war bekannt geworden, dass das Rennen um den Bundesparteivorsitz in einer Stichwahl im November entschieden wird.

Dabei treten Vizekanzler Olaf Scholz und die frühere Generalsekretärin der Brandenburger SPD, Klara Geywitz, gegen Nordrhein-Westfalens früheren Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an. Scholz und Geywitz gelten als Befürworter der großen Koalition, Walter-Borjans und Esken haben sich noch nicht eindeutig geäußert.

Mit der Wahlbeteiligung von knapp 53 Prozent in der ersten Runde ist Schweitzer zufrieden: „Eine politische Partei hat mal eben rund 200 000 Menschen dazu gebracht, sich mit grundlegenden politischen Fragen zu beschäftigen, auf Regionalkonferenzen zu gehen und am Ende an einer Abstimmung teilzunehmen. Das war ein starkes Stück Parteienmobilisierung und praktizierte lebendige Demokratie.“

Eine Zerrissenheit in der SPD angesichts des knappen Vorsprungs des Duos Scholz und Geywitz von nur wenigen Tausend Stimmen sieht Schweitzer nicht: „Das ist völliger Unsinn. Wenn man sich die weiteren Platzierungen anschaut, sieht man, dass da auch keine Welten dazwischen liegen.“ Für die Stichwahl rechne er wieder mit großem Interesse: „Die erste Runde war ein sportlicher Aufgalopp, jetzt geht es Richtung Zielfahne.“