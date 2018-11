später lesen Wahl zum Oberbürgermeister in Worms: Sechs Kandidaten FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

In Worms sind am morgigen Sonntag knapp 65 000 Wahlberechtigte zur Abstimmung über das Amt des Oberbürgermeisters aufgerufen. Insgesamt stehen sechs Bewerber zur Wahl. Sollte kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen, käme es am 18. November zur Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten. dpa