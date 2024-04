Wahlen Wahlbenachrichtigungen werden versandt

Vor den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni beginnt in Rheinland-Pfalz in dieser Woche vielerorts der Versand der Wahlbenachrichtigungen. Nach der Zulassung der Wahlvorschläge und dem Druck der Stimmzettel dürfen die Stadt- und Gemeindeverwaltungen die beantragten Briefwahlunterlagen und Wahlscheine für Wahlen nun erteilen, sagte ein Sprecher des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz am Montag. In Kommunen, in denen die Wahlausschüsse bereits getagt haben und die Stimmzettel gedruckt sind, kann demnach der Versand der Briefwahlunterlagen starten.