Wahlen in Verbandsgemeinden Alzey-Land und Loreley

Alzey/St. Goarshausen In der Verbandsgemeinde Alzey-Land im Landkreis Alzey-Worms wird heute ein Bürgermeister gewählt. Der parteilose Amtsinhaber Steffen Unger stellt sich erneut zur Wahl. Der 50-Jährige ist bereits seit 2004 Bürgermeister der Verbandsgemeinde.

Als einzige Gegenkandidatin tritt die 36-jährige Sabrina Häußer (SPD) an. Die Verbandsgemeinde Alzey-Land in Rheinhessen hat rund 25 000 Einwohner, 19 900 Menschen sind wahlberechtigt.

Auch in der Verbandsgemeinde Loreley im Rhein-Lahn-Kreis wird ein neuer Bürgermeister bestimmt. Hier gehen vier Kandidaten ins Rennen: Neben dem Amtsinhaber Werner Groß (CDU) treten Mike Weiland (SPD), Holger Puttkammer (FWG) und der unabhängige Kandidat Jens Borowski an. Die VG Loreley hat rund 17 000 Einwohner, von denen um die 13 500 wahlberechtigt sind. Ihr namensgebender Loreley-Felsen am Rhein nahe St. Goarshausen ist weltbekannt.