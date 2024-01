Ehrenamt als Pflicht Wahlhelfer bei Kommunalwahl und Europawahl: Das sollten Sie wissen

Die Aufgabe können Personen übernehmen, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem müssen sie selbst bei der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz und bei der Europawahl wahlberechtigt sein. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann am eigenen Wohnort als Wahlhelfer bestimmt werden. Wer von sich aus den Dienst an der Wahlurne leisten will, kann sich dafür in der Regel direkt an die Stadt bzw. Gemeinde wenden.