Unbekannte haben in Edenkoben 30 Wahlplakate beschädigt. Die Täter hätten in der Nacht zum Sonntag die Plakate verschiedener Parteien heruntergerissen, teilte die Polizei am Dienstag in der Stadt im Kreis Südliche Weinstraße mit. dpa