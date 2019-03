später lesen Landtag Wahlrecht ab 16 in Rheinland-Pfalz nicht in Sicht Teilen

Zwei Monate vor den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz haben SPD, FDP und Grüne eindringlich für ein Wahlrecht von Jugendlichen ab 16 Jahren geworben. Die dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit im Landtag liegt aber in weiter Ferne, da die CDU-Fraktion auch am Freitag ihre ablehnende Haltung bekräftigte. dpa