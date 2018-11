später lesen Gefahr für Holzbestand Waldbesitzer diskutieren Dürreschäden: Bundesagrarministerin Klöckner erwartet FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Der Waldbesitzerverband für Rheinland-Pfalz nimmt die dramatischen Folgen der ungewöhnlich langen Trockenheit in diesem Jahr in den Blick. Bei seiner Mitgliederversammlung heute in Boppard am Rhein werden auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, Philipp zu Guttenberg, erwartet. dpa