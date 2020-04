Waldbrände bei Mayen: Erhöhte Feuergefahr

Mayen Die Waldbrandgefahr im Land ist derzeit hoch. Bei Mayen musste die Feuerwehr innerhalb eines Tages gleich zweimal zu Einsätzen in einem Waldgebiet ausrücken.

Im Wald bei Mayen haben Brände die Feuerwehr am Mittwoch gleich zweimal in Atem gehalten. Am Mittwochnachmittag meldete ein Spaziergänger eine große Rauchsäule im Bereich des Waldgebietes zwischen Kürrenberg und Nitztal, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern sei von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht worden, unterstützt von einem „kurzfristig umgerüsteten“ Polizeihubschrauber. Die Löscharbeiten waren am Mittwochabend noch nicht abgeschlossen. Die Brandursache war zunächst unklar.