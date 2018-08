später lesen Waldbrand im Westerwald rechtzeitig verhindert FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Teilen

Twittern

Teilen



Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr haben einen Brand im Westerwald rechtzeitig verhindern können. Wie die Polizei mitteilte, war in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in einem Wald bei Mudenbach in Richtung Borod ausgebrochen. dpa