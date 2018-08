später lesen Waldbrandgefahr in bleibt trotz des Regens hoch Teilen

Die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz bleibt nach Einschätzung des Umweltministeriums trotz des jüngsten Regens hoch. „Tendenziell hat sich die Lage etwas entspannt, allerdings gibt es örtliche Unterschiede“, sagte eine Sprecherin am Freitag in Mainz. dpa