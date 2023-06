Hitze und Dürre: Wo die Waldbrandgefahr in der Region am größten ist und wie man sich im Notfall richtig verhält

Ein inzwischen gelöschter, aber gefährlich großer Waldbrand bei Pirmasens, lenkt die Aufmerksamkeit auf das Risiko, das Dürre und Hitze aktuell mit sich bringen. Warnstufe Orange, Rot, Dunkelrot – in weiten Teilen Deutschlands herrscht hohe Waldbrandgefahr. Das geht aus dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes hervor. Auch in Teilen der Region Trier wird in den kommenden heißen, regenlosen Tagen die zweithöchste Warnstufe erreicht.