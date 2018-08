später lesen Waldpark „Little Britain“ am Rhein ist vorerst Geschichte Teilen

Ein englischer Panzer, eine Art Robin-Hood-Hütte, ein Doppeldeckerbus und rote Telefonzellen: Der private Freizeitpark „Little Britain“ im Kreis Neuwied ist verschwunden. Der Schotterplatz am Waldrand in Kretzhaus (Ortsteil von Linz am Rhein) sei gähnend leer, berichtete die „Rhein-Zeitung“ am Montagabend. dpa