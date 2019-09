Umwelt : Die Wälder der Region leiden enorm

Trier/Saarburg/Prüm Der Borkenkäfer wütet in den Wäldern der Region. Und Förster fürchten: Wenn es so weitergeht, steht auch der Laubwald auf der Kippe.

Nach zwei extrem heißen und trockenen Jahren sind die Schäden im deutschen Wald immens. Mit Millionenhilfen des Staats sollen sie nun wieder aufgeforstet und besser gegen den Klimawandel gewappnet werden. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) stellte am Mittwoch in Berlin zusätzliche Mittel von Bund und Ländern von bis zu 800 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren in Aussicht. 180 000 Hektar geschädigte Fläche – mehr als 250 000 Fußballfelder – seien wieder zu bepflanzen.