Wetter/Klima : Dramatische Zeiten für den heimischen Wald

Diese Fichten haben die Trockenheit der letzten Jahre nicht überstehen können. Auch in der Region Trier stehen vielerorts tote Bäume im Wald. Für Privatleute wäre es ein Verlustgeschäft, sie fällen zu lassen. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Trier Das dritte Dürrejahr in Folge könnte Bäume noch härter treffen als 2019. Der Borkenkäfer wütet, während Holz seinen Wert verliert.

Wer im Alpenvorland Urlaub gemacht hat, der kam zurück und musste staunen. So krass ist der Unterschied zwischen den saftig grünen Wiesen, Weiden und Wäldern, die dort das Landschaftsbild bestimmten und der Region Trier: gelb ist hier das Grasland, während sich im Wald die ersten Blätter bereits rötlich braun verfärben.

Schon ein Blick auf den Dürremonitor Deutschlands erklärt alles. Rot ist die dominante Farbe. Das pflanzenverfügbare Wasser in den oberen 25 Zentimetern des Bodens geht in Rheinland-Pfalz fast überall gegen null. Und auch wenn man den Gesamtboden bis 1,80 Meter betrachtet, herrscht in weiten Teilen der Region schwere bis extreme Dürre. Die Wasservorräte, die der Boden nach einem sehr regnerischen Winter aufnehmen konnte, scheinen schon wieder aufgebraucht zu sein.Und die Schauer, die nach einer Trockenperiode ab Mai fielen, verdunsteten oft schon in den Baumkronen, ohne den Boden überhaupt zu erreichen.

Info Immer mehr Bäume haben Trockenstress (dpa) Werden Bäume mit zu wenig Wasser versorgt, fällt der Druck ab, mit dem das Wasser von den Wurzeln in die Kronen transportiert wird. Hängende Blätter sind ein erstes Anzeichen dafür. Kritisch wird es, wenn die Bäume ihre Blätter, Früchte oder sogar Äste abwerfen und ihre Kronen dadurch lichter werden. Der Anteil von Bäumen mit deutlichen Kronenverlichtungen stieg laut der Waldzustandserhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft im Jahr 2019 auf 36 Prozent (2018: 29 Prozent). Für einen Großteil der Bäume (42 Prozent) wurde eine schwache Verlichtung der Baumkrone festgestellt. Nur rund ein Fünftel der Bäume (22 Prozent) zeigte demnach im vergangenen Jahr keine Kronenverlichtung.

„Wir haben daher nach wie vor eine sehr angespannte Lage über alle Baumarten hinweg“, sagt Helmut Lieser, Leiter des Saarburger Forstamtes.

Laubbäume wie Eiche, Buche oder Ahorn können auf die Trockenheit reagieren: Sie werfen einen Teil ihres Laubes jetzt schon ab und verringern so die Blattoberfläche, an der Wasser verdunstet.

Nadelbäume hingegen sind dem Trockenstress hilflos ausgeliefert. „Die müssen mit Vollgas transpirieren“, sagt Lieser. Und so hat der Borkenkäfer leichtes Spiel. Der Wald­experte rechnet damit, dass es 2020 noch mehr „Käferholz“ geben könnte als im Vorjahr. Und das will was heißen. Normalerweise – also vor 2018 – mussten im Forstamt Saarburg 3000 bis 5000 Festmeter geschädigtes Holz pro Jahr geerntet werden. 2019 waren es 90 000 Festmeter. „Das sind Zahlen, die haben wir so bisher nicht gekannt.“ Und 2020 könnte es den Wald im dritten Dürresommer in Folge noch härter treffen.

So beobachtet Gundolf Bartmann, Leiter des Trierer Forstamtes, dass nicht nur Fichten betroffen sind. Auch amerikanische Tannen und selbst die Hoffnungsträgerin unter den Nadelbäumen – die Weißtanne – werden von Borkenkäfern dahingerafft, während die Douglasie zuletzt wegen Pilzkrankheiten schwächelte.

Auch finanziell hat all das für Privatleute, Kommunen oder den Staat erhebliche Folgen. Krummes oder schadhaftes Industrieholz, das zu Zellstoff, Faserplatten oder Papier verarbeitet wird, lässt sich laut Lieser aktuell so gut wie gar nicht mehr verkaufen. Jogger und Spaziergänger werden in Wäldern daher nun immer öfter auf gerodete Flächen treffen, in denen die entrindeten Stämme einfach liegenbleiben und verrotten. Das sehe zwar vielleicht nicht schön aus, sei aber ökologisch in Ordnung.

Gutes Sägeholz lässt sich zwar weiter verkaufen, doch seien die Preise seit 2018 eingebrochen: Statt 80 bis 90 Euro gibt es nun nur noch 30 bis 40 Euro pro Festmeter Fichte. Nach Stürmen kann man Holz meist ins nahe Ausland exportieren. Die Möglichkeit fällt derzeit weitgehend weg, da die europäischen Nachbarn ja ganz ähnliche Probleme mit der Trockenheit haben. Und so wird auf 11,50 Meter Länge geschnittenes Fichtenholz aus dem Forstamt Saarburg diesen Mittwoch an der Nordsee in einen Container verladen und nach China und Indonesien verschifft.

Geld lässt sich mit alledem derzeit kaum mehr verdienen. Im Gegenteil. Oft müssen Waldbesitzer laut Lieser noch drauflegen, wenn sie ihre Bäume fällen lassen. Und das ist auch der Grund, warum viele Privatleute ihre toten Bäume einfach stehen lassen. „Es ist eine chaotische und dramatische Zeit“, sagt der Forstamts-Chef.

Schon im dritten oder vierten Durchgang sind die Förster aktuell dabei herauszufinden, welche Bäume von Käfern befallen sind und dringend entfernt werden müssen. Das Holz wird dann entweder vor Ort mit speziellen Harvestern entrindet, so dass der Borkenkäfernachwuchs vertrocknet. Dann können die Stämme im Wald bleiben. Oder es wird in Lagern gestapelt, die mehr als 500 Meter vom nächsten Fichtenwald entfernt sind. So weit können die Käfer nämlich nicht fliegen. „Ein trauriges Thema. Der Klimawandel ist da“, sagt Bartmann, in dessen Forstamt auf manchen Flächen bis zu 80 Prozent der frisch gepflanzten Bäumchen vertrocknet sind.