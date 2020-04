Waldstück wohl durch fahrlässige Brandstftung zerstört

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hofheim Im Taunus ist ein Waldstück von etwa 30 Quadratmetern durch einen Brand zerstört worden. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus, wie es in einer Mitteilung von Samstag heißt. Das Feuer war demnach am Samstagmorgen in einem Waldstück im Hofheimer Stadtteil Langenhain ausgebrochen.



Es habe sich schnell ausgebreitet, teilte die Polizei mit.