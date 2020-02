„Walk of Steel“: Rund 200 Kilometer geschafft

Neufchâteau/Völklingen Auf ihrem insgesamt 350 Kilometer langen Fußmarsch vom saarländischen Völklingen nach Brüssel bekommen die Stahl-Betriebsräte Unterstützung. „Es schließen sich immer wieder Gruppen an“, sagte die Sprecherin des Betriebsrats von Saarstahl, Susanne Heintz.

Zudem gebe es in den Gemeinden, die durchquert würden, viel Zuspruch von Bürgermeistern und aus der Bevölkerung. „Es ist eine ganz tolle Sache: Unser Anliegen wird verstanden“, sagte sie. Am Mittwochabend hatten sie Neufchâteau in Belgien angesteuert und bereits rund 200 Kilometer zurückgelegt.

Nach dem insgesamt zehntägigen „Walk of Steel“ (Stahl-Marsch) wollen die Wanderer dann am Montag (10. Februar) in Brüssel ihre Forderungen an den EU-Kommissar für Klimaschutz, Frans Timmermans, übergeben. Er habe ein Treffen zugesagt, sagte Heintz. Zum „Zieleinlauf“ werde es eine Kundgebung der IG Metall geben. Zudem würden Delegationen aus allen stahlproduzierenden Bundesländern erwartet. „Wir rechnen dort mit mehr als 500 Leuten.“