Wanderer stürzt an Felsen ab und verletzt sich schwer

Die Aufschrift Notarzt steht auf der Unterseite eines Rettungshubschraubers. Foto: Fabian Sommer/Archiv.

Hauenstein Bei einem Sturz in felsigem Gelände ist ein Wanderer in Hauenstein im Landkreis Südwestpfalz schwer verletzt worden. Der 58-Jährige war am sogenannten Kreuzfelsen mit seiner Familie unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit in die Tiefe stürzte, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa