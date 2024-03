Lange Diskussion Wann gilt das Deutschlandticket in Pendlerbussen nach Luxemburg?

Täglich fahren Hunderte Pendler von Trier, Schweich, Bitburg oder Saarburg mit luxemburgischen Regionalbussen zur Arbeit über die Grenze. Zwar ist die Nutzung von Bussen und Bahnen in Luxemburg kostenlos. Das gilt jedoch nicht diesseits der Grenze. Für die Pendlerbusse muss ein grenzüberschreitendes Ticket gekauft werden – und zwar in Luxemburg. Weil die Busse eines privaten luxemburgischen Unternehmens nicht im Auftrag des hiesigen Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) fahren, gelten andere Tarife. Fünf Euro kostet ein Tagesticket, 40 Euro ein Monatsticket für die Fahrt in den Regionalbussen bis zur Grenze.