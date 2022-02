Corona : Wann werden die Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz gelockert?

Foto: dpa/Peter Kneffel

Trier Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiterhin an. Erneut über 1000 Fälle in der Region. Aber der Anteil der Covid-Patienten in den Kliniken bleibt niedrig. Forderungen nach Lockerungen.

Noch immer steigen die Corona-Zahlen. Ein Ende ist nicht abzusehen. 8827 neue Fälle wurden vom Landesuntersuchungsamt am Mittwoch gemeldet. Die landesweite Inzidenz liegt nun mit 963,7 noch knapp unter 1000. In der Region stieg die Zahl der Neuinfektionen erneut sehr stark an, und zwar um 1282.

Trotzdem wird der Ruf nach Lockerungen vor allem für Einzelhandel und Gastronomie immer lauter. Am Wochenende sorgte der offene Brief von Trierer Geschäftsleuten und Gastronomen für Aufsehen. Sie fordern ein Ende der Einschränkungen wie etwa 2G im Einzelhandel. In immer mehr Ländern fällt das Zutrittsverbot für Ungeimpfte in Geschäften. Im Saarland hatte kürzlich ein Gericht die Einschränkung gekippt, seitdem gilt beim Einkaufen eine FFP2-Maskenpflicht. Auch in Baden-Württemberg wurde die 2G-Regel im Einzelhandel gerichtlich gestoppt. Schleswig-Holstein hat angekündigt, die Zutrittsbeschränkung ab kommender Woche zu beenden. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat bislang noch kein Signal für Lockerungen gegeben.

Nach Informationen unserer Redaktion drängt das Wirtschaftsministerium auf ein Ende von 2G im Handel. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land bewegt sich seit Tagen in Rheinland-Pfalz zwischen vier und fünf. Derzeit liegen landesweit 81 schwer an Corona erkrankte Patienten auf Intensivstationen, in der Region war es am Mittwoch einer. „Wir sehen aktuell hohe Infektionszahlen und wir können für den Moment noch nicht mit letzter Sicherheit sagen, wie sich das auf die Entwicklung in den Krankenhäusern in den kommenden Wochen auswirken wird“, sagt eine Sprecherin der Staatskanzlei. „Wir müssen noch eine Zeit lang behutsam sein, um dann die Lage zu bewerten und gut in den Frühling zu gehen.“ Es gebe von der Landesregierung die Zusage, dass sobald es vertretbar sei, die Maßnahmen schrittweise zurückgenommen werden, in der Gastronomie, beim Sport und auch im Einzelhandel.

Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz fordert ein Ende des bundesweiten Flickenteppichs bei 2G. Der Handelsverband Rheinland-Pfalz verlangt bereits seit längerem ein Ende von 2G in den Geschäften, weil dadurch Kunden ausblieben. Auch 2Gplus in der Gastronomie sorge dafür, dass weniger los sei in den Innenstädten, weil die strengen Zugangsbeschränkungen in Cafés und Kneipen viele Menschen von einem unbeschwerten Bummel mit Kaffee trinken oder essen gehen, abhielten, sagte kürzlich der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands, Thomas Scherer.