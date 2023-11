Kriminalität Kontrollaktion der regionalen Polizei: War sie wirklich ein so großer Erfolg?

Die Bilanz einer groß angelegten Kontrollaktion der regionalen Polizei am vergangenen Wochenende ließ aufhorchen: Da wurden an zwei Kontrollstellen auf den Autobahnen A60 und A1 über 500 Personen in 300 Fahrzeugen unter die Lupe genommen und schließlich über 40 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie mehrere Haftbefehle vollstreckt.