Zählung des NABU Warmes Frühjahr lockt Vögel früher zurück

Raus aus dem Winterquartier, rein in den warmen Frühling: Mehr als 63.000 Vögel haben Menschen in Rheinland-Pfalz bei der diesjährigen „Stunde der Gartenvögel“ gesichtet. Wie der Naturschutzbund Rheinland-Pfalz (Nabu) am Freitag mitteilte, nahmen an der Mitmachaktion am langen Pfingstwochenende mehr als 2800 Menschen im Bundesland teil. In der Rangliste der am häufigsten gesichteten Vögel landete der Haussperling in Rheinland-Pfalz wieder einmal auf Platz eins. Auf Platz zwei schaffte es die Kohlmeise, gefolgt von Amsel, Blaumeise und Star.