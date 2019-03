später lesen Warmes Frühlingswetter: Viel Sonne und bis zu 20 Grad Teilen

Twittern

Teilen



In Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen erwartet die Menschen zum Wochenausklang und am Samstag ein warmes und frühlingshaftes Wetter. Am Freitag werden dort laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen von bis zu 18 Grad erreicht. dpa