Probealarm fehlgeschlagen Warn-Apps: Warum bleiben Nina, Katwarn & Co. manchmal still?

Nutzer können bei den Apps mehrere Orte auswählen, bei Biwapp kann jeder zusätzlich selbst bestimmen, auf welche Distanz er welche Warnungen erhalten will. Die Auswahl ist vielfältig, reicht von Schulausfall, über Lawine bis hin zur Polizeimeldung. So viel können Nutzer bei anderen Warn-Apps nicht auswählen, dafür ist die Zeit, die User in der App verbringen müssen, aber kürzer. Notrufe zeigt Biwapp – ebenfalls als einzige App – in einem Menü an. Was es dafür nicht gibt, ist eine Karte, auf der die aktuelle Gefahrenlage gezeigt wird.