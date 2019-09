Warnen und bremsen: Wenn Tretroller auf Fußgänger treffen

Koblenz Warnsignale geben, Blickkontakt aufnehmen und wenn nötig bremsen: Wenn Tretroller, Segway und Co. auf einem kombinierten Rad-Fußweg einem Fußgänger begegnen, dann hat dieser Vorrang. Bei den E-Fahrzeug-Fahrern liegt die Verantwortung, dass die Menschen zu Fuß nicht behindert werden.

Auch in Bezug auf Radfahrer müssten diese E-Fahrzeuge Rücksicht nehmen. Das hat das Oberlandesgericht in Koblenz aufgrund eines Beschlusses im April am Freitag mitgeteilt. Die Verordnung, die im Juni für E-Tretroller in Kraft getreten war, hätte daran nichts geändert, sagte die Sprecherin des Oberlandesgerichts.