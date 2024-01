Auswirkungen auf Linienverkehr Nach den Lokführern streiken nun wieder die Busfahrer: Am Freitag wird kaum ein Bus in der Region Trier fahren

Pendler und Schüler brauchen in dieser Woche starke Nerven: Gleich zwei Tarifkonflikte führen dazu, dass am Freitag so gut wie kein Bus mehr in der Region fahren dürfte. Die Gewerkschaft Verdi hat sowohl die Busfahrer privater Unternehmen als auch die der Stadtwerke Trier zu Warnstreiks aufgerufen. Und das kurz nachdem die Streiks bei der Deutschen Bahn vorzeitig in der Nacht zum Montag beendet wurden.