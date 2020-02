Warnstreik auch am Universitätsklinikum des Saarlandes

Homburg Mit einem eintägigen Warnstreik wollen Ärzte auch am Universitätsklinikum Homburg für bessere Arbeitsbedingungen eintreten. Der Marburger Bund hatte deutschlandweit Ärzte von 23 Unikliniken zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Die Klinik ging am Dienstagmorgen davon aus, dass im Laufe des Tages etwa 100 Ärzte in den Warnstreik treten. Die Patienten würden in der Zeit trotzdem behandelt. „Die Notfallversorgung ist in jedem Fall gesichert.“ Allerdings könne beispielsweise zu längeren Wartezeiten kommen. „Wir unterstützen die Ärzte bei ihrem Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen.“ Es sei in vielen medizinischen Bereichen schwierig, qualifiziertes Personal zu finden und zu halten.