Tarifkonflikt Warnstreik im Einzelhandel - Verdi sieht „hohe Beteiligung“

Bislang liege kein neues Angebot vor, sagte Di Silvestre. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Südwest, Thomas Scherer, nannte den Aufruf zum Warnstreik „nicht zielführend“. Die Arbeitgebervertreter erwarteten, dass die Gewerkschaft in der nächsten Runde in konkrete Gespräche über verschiedene „Stellschrauben“ einsteigen wird, um eine gemeinsame Lösung zu erreichen. Die Gespräche sollen in Rheinland-Pfalz am 22. Juni und im Saarland am 27. Juni fortgesetzt werden. Im rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel sind laut Verdi mehr als 150.000 Menschen beschäftigt.