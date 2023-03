Tarife : Warnstreik im Erziehungsdienst: Kitas geschlossen

Mainz/Saarbrücken Zahlreiche Kindertagesstätten sollen an diesem Mittwoch in Rheinland-Pfalz und im Saarland geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat zu bundesweiten Warnstreiks der Tarifbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen.

Am Internationalen Frauentag wird es nach Angaben der Gewerkschaft Demonstrationen und Kundgebungen von Streikenden unter anderem in Mainz, Ludwigshafen, Pirmasens sowie in Saarbrücken geben. „Den Eltern von Kitakindern wird empfohlen, sich in der jeweiligen Einrichtung zu erkundigen“, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.