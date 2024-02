Streik Warnstreik im rheinland-pfälzischen Busgewerbe angekündigt

Im Tarifkonflikt im rheinland-pfälzischen Busgewerbe hat die Gewerkschaft Verdi die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand beginne am 29. Februar um 3.00 Uhr und ende mit Abschluss der letzten Schicht am 1. März, teilte Verdi am Dienstag mit. „Weite Teile des Landes dürften von den Streikmaßnahmen betroffen sein“, hieß es. Betroffen ist demnach auch „der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden“.