Tarifverhandlungen : Warnstreik: Kita-Beschäftigte auf Theodor-Heuss-Brücke

Mainz/Wiesbaden Hunderte Kita-Beschäftigte haben am Donnerstag in Mainz und Wiesbaden die Arbeit niedergelegt und sind für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen. Dem Aufruf zum Warnstreik seien auf rheinland-pfälzischer und hessischer Seite viele Erzieherinnen und Erzieher sowie Beschäftigte sozialer Dienste gefolgt, erklärte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz (GEW).

In der Mitte der Brücke, an der Grenze der beiden Bundesländer, enthüllten die Streikenden ein Transparent mit der Aufschrift „Sozial- und Erziehungsdienst - Aufwertung jetzt“. Eine Abschlusskundgebung fand am Rheinufer in Wiesbaden statt. Ein Gewerkschaftssprecher sprach am Vormittag von etwa 400 Streikenden. Die Polizei in Mainz zählte rund 200 Beteiligte.