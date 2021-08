Warnstreik verschärft Tarifkonflikt im Einzelhandel

Mainz Verdi will 4,5 Prozent mehr Geld für Verkäuferinnen und Verkäufer. Die Arbeitgeber wollen, dass die Auswirkungen der Pandemie berücksichtigt werden. Mitte September werden die Verhandlungen fortgesetzt.

Die Tarifparteien im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz stehen in einem schwierigen Tarifkonflikt - jetzt verstärkt Verdi den Druck mit einem Warnstreik. Am Montag legten nach Angaben der Gewerkschaft 280 bis 300 Beschäftigte die Arbeit nieder, unter anderem in Koblenz, Worms, Kaiserslautern, Grünstadt und Schifferstadt. Auch für Dienstag wurden Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen.