später lesen Warnstreiks bei der Post in Rheinland-Pfalz und Saarland FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



Im Tarifkonflikt bei der Post erhöht Verdi den Druck. Die Gewerkschaft rief für Donnerstag Mitarbeiter an drei Standorten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dazu auf, ihre Arbeit vorübergehend niederzulegen. Dabei handelt es sich um die Niederlassungen in Mainz, Koblenz und Saarbrücken. „Die Stimmung ist gut, bis jetzt haben sich 250 Mitarbeiter versammelt, die ihren Unmut zeigen“, sagte am Vormittag ein Sprecher von Verdi bei der zentralen Kundgebung in Kaiserslautern. dpa