In Rheinland-Pfalz und im Saarland sind am Mittwoch mehrere Dutzend Beschäftigte aus der Geld- und Wertdienst-Branche in einen Warnstreik getreten. Bei bundesweiten Warnstreiks sollen in Deutschland laut der Gewerkschaft Verdi Hunderte Geldtransporte bestreikt werden. dpa