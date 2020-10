Warnstreiks bei mehreren Stadtwerken in Rheinland-Pfalz

Ein Mann trägt beim Warnstreik eine Mütze mit dem Verdi Logo. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archiv

Mainz Beschäftige im öffentlichen Dienst haben in Teilen von Rheinland-Pfalz am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte, sind bisher unter anderem 110 Mitarbeiter der Mainzer Stadtwerke und 100 Beschäftige des Servicebetriebs sowie der Stadtwerke Neuwied in einen ganztägigen Warnstreik getreten.

