Warnstreiks beim DRK geplant FOTO: arifoto UG

Der Konflikt um Tarife für Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat auch Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz und das Saarland. In dieser Woche seien in beiden Ländern Warnstreiks geplant, die zu Verzögerungen in der Versorgung der DRK-Krankenhäuser führen könnten, teilte ein Sprecher von Verdi am Montag in Mainz mit. Es werde auch Beeinträchtigungen bei Krankentransporten geben. „Die Notfallrettung wird selbstverständlich nicht beeinträchtigt“, betonte der Sprecher. dpa