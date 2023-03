Tarifstreit Warnstreiks gehen weiter: Tausende bei Kundgebungen

In Saarbrücken beteiligten sich nach übereinstimmenden Angaben der Gewerkschaft Verdi und der Polizei am Donnerstag sogar etwa 5000 Beschäftigte aller möglichen Berufsgruppen an einer Kundgebung. Das waren Verdi zufolge deutlich mehr als erwartet. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen seien mit rund 50 Bussen aus dem ganzen Saarland angereist. Auch in Kirchheimbolanden sah die GEW nach eigenen Worten ihre Erwartungen bei der Teilnehmerzahl übertroffen. In der laufenden Warnstreikwelle in beiden Bundesländern fielen beispielsweise auch schon Busse aus und Mülltonnen blieben ungeleert.