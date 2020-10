Warnstreiks im öffentlichen Dienst vor allem in der Pfalz

„Warnstreik“ steht auf einem Transparent. Foto: Paul Zinken/dpa/Archivbild

Mainz Mit ganztägigen Warnstreiks in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz will die Gewerkschaft Verdi an diesem Mittwoch ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst Nachdruck verleihen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Organisation ruft unter anderem zu Aktionen in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Worms und Speyer auf. Geplant sind demnach Autokorsos und Versammlungen auf verschiedenen Plätzen. Der Aufruf richtet sich insbesondere an Beschäftigte von Kitas und der Verwaltung sowie kommunaler Krankenhäuser und der Agentur für Arbeit.

Verdi-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Knoll bat um Verständnis, dass viele kommunale Einrichtungen geschlossen bleiben. „Wir brauchen einen starken öffentlichen Dienst, dafür reicht Klatschen vom Balkon nicht aus, wir brauchen gut ausgebildete und angemessen bezahlte Beschäftigte“, sagte er einer Mitteilung zufolge.