Warnstreiks in Hessen und Rheinland-Pfalz gehen weiter

Beschäftigte in Hessen und Rheinland-Pfalz haben sich am Donnerstag erneut am Warnstreik der IG Metall beteiligt und ihre Arbeit niedergelegt. Beim Autozulieferer AVO Carbon in Frankfurt traten 50 Beschäftigte von der Frühschicht in den Ausstand, sagte Michael Erhardt von der IG Metall am Donnerstagmorgen. Es sollen noch 40 Mitarbeiter der Spätschicht und 30 der Nachtschicht folgen. „Wir sind gut zufrieden mit der Beteiligung. Hier stehen alle schon vor dem Tor“, sagte Erhardt. dpa