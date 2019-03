später lesen Warnstreiks in rund 20 rheinland-pfälzischen Kliniken Teilen

In rund 20 Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz sind für den 10. April Warnstreiks von Ärzten geplant. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund will mit den bundesweiten, ganztägigen Aktionen Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen für die kommunalen Krankenhäuser machen. dpa