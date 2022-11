Warntag im Dezember : Vom Sirenenton bis zur Lautsprecherdurchsage - Wenn der Ernstfall geprobt wird

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Trier Können die Menschen inzwischen besser vor Gefahren wie Hochwasser gewarnt werden als noch vor einem oder zwei Jahren? Mit Spannung wird der bundesweite Warntag am 8. Dezember erwartet, wenn alle Systeme von der Sirene bis zur Warn-App auf den Prüfstand kommen.

Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 hat es eindringlich deutlich gemacht: Die Warnung der Bevölkerung vor Gefahren ist erheblich verbesserungsbedürftig. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden in Deutschland viele Sirenen abgebaut und auf andere Wege wie Warnapps gesetzt. Doch die Erfahrungen mit der Flut, die veränderte Sicherheitslage durch den Krieg in der Ukraine und weitere Faktoren fordern eine schnelle Anpassung der Warnsysteme auf die heute möglichen Gefahren.

Was wird am Warntag 2022 getestet?

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen und der schlechten Ergebnisse eines Testlaufs im Jahr 2020 soll nun beim Warntag am 8. Dezember bundesweit geprobt werden, ob die vorhandenen und teils neuen Systeme wie vorgesehen funktionieren – und was verbessert werden muss. Das betrifft die Warn-Apps und Hinweise via Cell Broadcast aufs Handy ebenso wie die Sirenen, Durchsagen in Radio und Fernsehen und per Lautsprecherwagen, Hinweise in Social Media und Internet bis hin zu digitalen Anzeigetafeln in den Städten.

Die Trierer Feuerwehr erklärt auf ihrer Internetseite, welche Warnsignale ausgestrahlt werden können - und gibt auch gleich Hörbeispiele. Foto: Screenshot TV

Von Nina bis Cell Broadcast

Warn-Apps wie Nina und Katwarn dürften mittlerweile auf vielen Handys installiert sein. Sie warnen im Zusammenspiel mit Rettungsleitstellen und weiteren beteiligten Katastrophenschutzstellen schon länger vor Großbränden, Unwettern, Chemieunfällen und weiteren Gefahrenlagen. Entsprechend soll es auch am Warntag 2022 Meldungen in diesen Apps geben. Nachdem es beim Warntag 2020 zu verzögerten Zustellungen von Meldungen kam, weil etwa Server überlastet waren, wird sich zeigen, wie sich diese Dienste jetzt im Warnmix schlagen.

Mit Spannung wird auch die Verbreitung von Meldungen nach dem Cell Broadcast-Verfahren erwartet. Dabei gelangen Warnmeldungen in Text und mit Warnton ohne besondere Apps direkt auf jedes in ein Mobilfunknetz eingebuchte Handy. Allerdings ist Voraussetzung, dass die Handys dafür fit sind. Bei Smartphones ab iPhone 6s aufwärts oder Android-Version 11 ist das gegeben, bei älteren Handys könnte eventuell ein Update oder ein weiterer Handgriff in den Systemeinstellungen erforderlich sein.

Neue Sirenen in Trier im Testeinsatz

Zum Einsatz kommen in Trier-Ehrang drei neu installierte. Bis Ende 2024 sollen insgesamt 55 im gesamten Stadtgebiet installiert sein. Die ersten Geräte werden bereits am 19. und 26. November jeweils um 12 Uhr getestet und später im Monatsrhythmus. Im Landkreis Trier-Saarburg sollten in den vergangenen Monaten die mehr als 200 Sirenen überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Für den Landkreis Bernkastel-Wittlich stand in diesem Jahr die Anschaffung von mobilen Alarmsystemen auf der Agenda.

Wie die Sirenen am Warntag 2022 warnen

Fortgeschrittene Semester kennen von früher noch Sirenensignale, die damals für Brand-, Luft- und ABC-Alarm unterschiedlich waren. Welche Töne heute eingesetzt werden, erklärt die Feuerwehr Trier. Sie gibt auf ihrer Internetseite auch Hörbeispiele. So wird bei einer Warnung eine Minute lang ein auf- und abschwellender Heulton verbreitet. Dank digitaler Geräte kann dann auch noch eine Durchsage mit weiteren Informationen folgen. Die Entwarnung erfolgt dann durch einen einminütigen Dauerton. Wichtig für Trierer: Ein Sirenenalarm ist immer eine Warnung vor akuten Gefahren. Anders als in den anderen Kommunen mit Feuerwehr-Sirenen wird die Feuerwehr in Trier intern alarmiert, also etwa im Brandfall.

Was tun im Fall des Falles?