Bevölkerungsschutz : Warntag erfüllt im Land noch nicht alle Erwartungen

Mainz Plötzlich piepsen Handys, plötzlich heulen Sirenen: Beim zweiten bundesweiten Warntag sollte alles besser laufen als 2020. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es jedoch erneut Lücken.

Nach dem fehlgeschlagenen ersten bundesweiten Warntag vor gut zwei Jahren hat auch die Neuauflage am Donnerstag in Rheinland-Pfalz noch nicht alle Erwartungen erfüllt. Das Mainzer Innenministerium bilanzierte zwar: „Um 11 Uhr wurde das Modulare Warnsystem (MoWas) des Bundes mit allen an das System angeschlossenen Warnmitteln wie Fernsehen, Radio, Warn-Apps und dem neuen Cell Broadcast ausgelöst und in weiten Teilen erfolgreich getestet.“ Beim Cell-Broadcast-Verfahren geht eine automatische Benachrichtigung an jedes eingeschaltetes Handy mit Empfang und aktueller Software.