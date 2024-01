Wetterwarnung für die Region Warnung vor „extremem Glatteis“: Warum Autofahrer und Fußgänger am Mittwoch besonders vorsichtig sein sollten

Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung spricht von einer „brisanten Wetterlage“, die sich aufgrund von Tief „Gertrud“ ereignet. “Das Tief bringt aus Südwesten milde Luftmassen, aus Norden halten die kalten Polarluftmassen dagegen“, so Jung. Genau über Deutschland liege die Wettergrenze, an dieser falle Eisregen und Schnee. Aber was bedeutet das konkret für Rheinland-Pfalz?