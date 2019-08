Wartendes Fahrzeug übersehen - Zwei Schwerverletzte

Braubach Ein älterer Autofahrer hat an einer Ampel im Rhein-Lahn-Kreis ein wartendes Fahrzeug übersehen und einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Der 84-Jährige und die 49-jährige Fahrerin des anderen Autos seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau hatte am Mittwochvormittag in ihrem Fahrzeug an der Baustellenampel auf der Bundesstraße 42 zwischen Braubach und Osterspai gewartet; bei der Kollision wurde ihr Auto auf einen Hang geschoben. Die Straße wurde für eine Stunde gesperrt.