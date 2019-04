später lesen Wartezeiten für Autofahrer Teilen

Autofahrer müssen auf der Autobahn 661 am Donnerstagmorgen mit Verzögerungen rechnen. Nach Angaben der Polizei Frankfurt kommt es zwischen Bad Homburg vor der Höhe und Frankfurt am Main-Heddernheim in Richtung Darmstadt nach einem Unfall zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. dpa